Происшествия 14 января 2024, 08:47 Подросток из Красноярска погиб при катании на тюбинге СК возбудил дело после гибели красноярского подростка при катании на тюбинге пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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Четырнадцатилетний подросток из Красноярска погиб при катании на тюбинге 13 января. Об этом сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК.

пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По версии следствия, школьник днем пошел вместе с 13-летним другом кататься на склон горы в «несанкционированном месте», возле дома по проспекту Ульяновский. При спуске на надувном тюбинге парня занесло, он упал в обрыв с высоты 15 метров. Подросток скончался до приезда скорой помощи.

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Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на два года. Сотрудники СК принялись за осмотр места происшествия и назначили «неотложный комплекс следственных действий», направленных на установление обстоятельств смерти школьника.

В ноябре 11-летняя девочка погибла во время катания с горки на ватрушке в Алтайском крае. Она врезалась в бетонный столб и получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.