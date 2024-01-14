14 января 2024, 08:47
Подросток из Красноярска погиб при катании на тюбинге
СК возбудил дело после гибели красноярского подростка при катании на тюбинге
Четырнадцатилетний подросток из Красноярска погиб при катании на тюбинге 13 января. Об этом сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК.
По версии следствия, школьник днем пошел вместе с 13-летним другом кататься на склон горы в «несанкционированном месте», возле дома по проспекту Ульяновский. При спуске на надувном тюбинге парня занесло, он упал в обрыв с высоты 15 метров. Подросток скончался до приезда скорой помощи.
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Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на два года. Сотрудники СК принялись за осмотр места происшествия и назначили «неотложный комплекс следственных действий», направленных на установление обстоятельств смерти школьника.
В ноябре 11-летняя девочка погибла во время катания с горки на ватрушке в Алтайском крае. Она врезалась в бетонный столб и получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
Уголовное дело
Дети
СК РФ
Красноярский край
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