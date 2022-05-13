Подросток из ЯНАО врезался в автомобиль росгвардейца

Подросток, управляющий велосипедом, врезался в автомобиль сотрудника Росгвардии. Это произошло в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на ГИБДД по ЯНАО.

«Зафиксирован факт наезда несовершеннолетнего велосипедиста на автомобиль. Проводиться проверка. Никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.

После ДТП сотрудник Росгвардии помог подростку и вызвал скорую помощь. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент следователи организовали проверку.