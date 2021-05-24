Подросток из Хабаровска разрушил инсталляцию «75 Победа» и попал под уголовку

Подросток, разгромивший в Хабаровске памятную конструкцию «75 Победа», стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вандалу 19 лет. Ущерб от его действий оценили в 92 800 рублей. Инцидент произошел в ночь на 1 мая. По данным полиции, двое молодых приятелей распивали алкоголь в сквере «Город воинской славы».

Один из них стал кидать стеклянные бутыли в конструкцию «75 Победа». В результате одна из букв разлетелась на мелкие кусочки. На этом юноша не остановился и стал крушить остальные элементы руками и ногами. После того как инсталляция была испорчена, хабаровчане покинули парк.

В мэрии отметили, что парень растет во вполне благополучной семье. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении памятных мемориалов или воинских захоронений (243.4 УК РФ). Ответственность за это правонарушение предусматривает крупный штраф и уголовный срок.

После задержания молодой человек раскаялся в содеянном и в досудебном порядке возместил 73 800 рублей. Еще 19 тысяч рублей на монтажные работы будет взыскано по гражданскому судопроизводству.