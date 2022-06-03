Подросток из Екатеринбурга отправился купаться в озере и погиб

Подросток отправился купаться и утонул в озере Малый Исток в Екатеринбурге. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Свердловской области.

Купаться в водоеме было запрещено, сообщение об этом находилось на берегу. Однако группа мальчиков все равно отправилась на водоем. Прыгнув в воду в очередной раз, ребенок не выбрался на сушу. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции.

«Все они незамедлительно приступили к поиску ребенка. Тело мальчика обнаружили и подняли на берег спустя два часа после происшествия. Увы, но спасти его было уже невозможно», — сообщили в ведомстве.