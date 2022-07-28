Подросток из Челябинска в состоянии опьянения на мотоцикле сбил пенсионера

Серьезное ДТП произошло в Сосновском районе Челябинской области. Там подросток насмерть сбил пенсионера. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария случилась на 1-м километре автодороги Кременкуль - Челябинск - Харлуши. Подросток за рулем мотоцикла сбил пенсионера. От полученных травм пострадавший скончался. При этом водитель мотоцикла не имел прав, а также находился в состоянии алкогольного опьянения в момент происшествия, передал «Курс дела».