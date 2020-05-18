Подросток из Башкирии напал с кулаками на 50-летнего мужчину

В Башкирии подросток избил мужчину. На пожилого местного жителя он напал после того, как тот окатил водой шумевших во дворе. Видео случившегося попало в Сеть.

Конфликт произошел в Стерлитамаке еще в апреле, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Башкортостану. Делом занялись инспекторы по делам несовершеннолетних.

«По предварительным данным, конфликт между 50-летним местным жителем и 15-летним подростком произошел в апреле, когда группа молодых людей находилась около одного из жилых домов и вела себя шумно», — уточнили в ведомстве.

Участников инцидента доставили в отделение полиции. В отношении родителей подростка составили административный протокол. Ведется проверка.

Драку между пожилым мужчиной и школьником сняли на видео. В кадр попал сам молодой человек, который несколько раз ударил по лицу своего «обидчика». Тот пытался отбиваться деревянной палкой.

На Кубани два подростка избили и ограбили 93-летнюю труженицу тыла. Они ворвались к пожилой женщине в дом и украли у нее около 200 тысяч рублей.