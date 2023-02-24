Происшествия 24 февраля 2023, 02:00 Подросток-инвалид погиб при пожаре в Дагестане Школьник с ограниченными возможностями здоровья погиб в пожаре в Дагестане РИА «Новости»

Читать 360tv в

В селе Новомонастырское Республики Дагестан вечером 23 февраля произошел пожар, в результате которого погиб 12-летний мальчик с ограниченными возможностями. Об этом написали «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Информация о возгорании частного дома поступила в полицию Кизлярского района в 18:15. В доме 50-летнего местного жителя произошел пожар. По предварительным данным, подросток-инвалид пытался выбраться из дома, но ему это не удалось сделать.

Реклама

Мальчик отравился продуктами горения. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Реклама

Вечером 23 февраля в Москве произошел пожар. Загорелся предназначенный под снос металлический ангар на Алтуфьевском шоссе. Информации о пострадавших нет.