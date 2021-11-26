Подросток едва не убил мать в Екатеринбурге

В Екатеринбурге женщина чудом выжила после того, как в ходе ссоры 14-летний сын 10 раз пырнул ее ножом. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

Ссора между матерью и сыном возникла ночью в квартире на улице Академической. Сначала подросток кричал, что покончит с собой, но в результате набросился на мать с ножом и ударил ее 10 раз.

Несмотря на полученные раны, женщина сумела вызвать медиков и полицию. В ходе проверки выяснилось, что подросток учится в лицее, на учете в полиции никогда не состоял, а семья считается благополучной.