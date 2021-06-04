Подросток-дзюдоист жестко избил мужчину в Пензе

Несовершеннолетний дзюдоист серьезно избил мужчину, благодаря чему тот потерял зрение. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу Пензенского областного суда.

Парень свою вину не признал. По его словам, преступление совершил другой человек. В результате ему дали три года тюрьмы и 700 тысяч компенсации в пользу потерпевшего.

«При назначении наказания суд учел, что молодой человек характеризуется положительно, воспитывался в благополучной многодетной семье, по месту учебы в школе и в вузе зарекомендовал себя положительно», — рассказали в пресс-службе.