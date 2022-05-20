Подросток до смерти избил своего знакомого табуретом во Владимирской области

Суд вынес приговор подростку, который убил другого школьника табуретом во Владимирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным следствия, они поссорились, после чего молодой человек стал избивать оппонента сначала руками, а потом и табуретом. В итоге пострадавший скончался в больнице.

Подсудимый признал свою вину и сотрудничал со следствием. Его приговорили к пяти годам и шести месяцам воспитательной колонии.