16 июня 2022, 00:12
Подросток до смерти избил подругу своей матери в Омске
Омский Октябрьский районный суд признал несовершеннолетнего подростка виновным в избиении женщины, после которого она погибла. Об этом рассказало издание gorod55.ru.
Подросток вместе со своим знакомым были в гостях у подруги его матери. Посиделки не обошлись без алкогольных напитков. Вечером женщина попросила гостей уйти. Подростка это разозлило, поэтому он жестоко избил ее. Женщина скончалась в больнице через несколько дней.
Отмечается, что к своим 17 годам молодой человек уже имел условный срок за грабеж, угон автомобиля и кражу.