Подросток до смерти избил подругу своей матери в Омске

Омский Октябрьский районный суд признал несовершеннолетнего подростка виновным в избиении женщины, после которого она погибла. Об этом рассказало издание gorod55.ru.

Подросток вместе со своим знакомым были в гостях у подруги его матери. Посиделки не обошлись без алкогольных напитков. Вечером женщина попросила гостей уйти. Подростка это разозлило, поэтому он жестоко избил ее. Женщина скончалась в больнице через несколько дней.

Отмечается, что к своим 17 годам молодой человек уже имел условный срок за грабеж, угон автомобиля и кражу.