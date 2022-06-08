Подросток без водительских прав попал в ДТП в Ставропольском крае

ДТП с участием 17-летнего подростка произошло во вторник, 7 июня, на улице Титова в одном из сел Ставропольского края. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по краю.

Как сообщили в ведомстве, юноша взял у своего дедушки автомобиль LADA Granta. Выехав на дорогу, он не справился с управлением, вылетел с проезжей части и снес ограждение. С травмами головы и лица пострадавшего доставили в больницу.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Известно, что молодой человек во время вождения не был пристегнут.