Подросток без прав устроил в Татарстане ДТП с 3 погибшими

Подросток без водительских прав улетел в кювет на авто во время поездки с друзьями. Три человека погибли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД по Республике Татарстан.

ДТП случилось 6 июня, в 06:00, на 5-м километре дороги Казань — Ульяновск. Шестнадцатилетний подросток сидел за рулем Datsun On-Do, он выехал на обочину попутного направления и врезался в дорожное ограждение. После этого иномарка опрокинулась в кювет.

В результате аварии водитель и две 19-летние пассажирки скончалась на месте. Еще два пассажира в возрасте 19 и 20 лет попали в городскую больницу № 7 Казани.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают детали происшествия.