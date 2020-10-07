Подросток без прав сбил скутериста без прав на Кубани

Дарья Морозова Произошла авария в станице Платнировской в Кранодарском крае. 17-летний молодой человек без прав на машине сбил 18-летнего скутериста, у которого прав тоже не оказалось. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону. Парень на скутере получил различные травмы. Ему назначили лечение амбулаторно. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Поделиться статьей









