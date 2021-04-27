Подросток без прав провез на капоте инспектора ДПС в Нижнем Новгороде. Видео

В Нижнем Новгороде 16-летний подросток сбил сотрудника ГИБДД. Он провез полицейского на капоте несколько десятков метров.

На подростка заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщили в Следственном комитете региона.

Как рассказали в ведомстве, 21 апреля сотрудники ГИБДД обратили внимание на неуверенную езду водителя ВАЗ. Они попытались его остановить и проверить документы, однако автомобилист не остановился.

«Подозреваемый не выполнил требование инспектора об остановке, а пытаясь скрыться, совершил наезд на представителя власти. Продолжая движение автомобиля, за капот которого зацепился полицейский, злоумышленник был остановлен на улице Добролюбова», — рассказали в СК.

По данным следствия, у подростка не было водительских прав. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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