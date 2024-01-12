Происшествия 12 января 2024, 16:18 Подросток без прав погиб в ДТП с грузовиком в Башкирии

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В Октябрьском произошло смертельное ДТП, в котором погиб 16-летний подросток, сидевший за рулем ВАЗ-2109. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на ГИБДД Башкирии.

Школьник сел за руль отечественной легковушки, также в машине ехал его 14-летний друг. Подросток выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Renault Premium. Сидевший за рулем несовершеннолетний погиб спустя несколько часов после аварии, его пассажир находится в больнице. Прокуратура начала проверку.

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