Происшествия 21 февраля 2023, 12:34 Подростку вынесли приговор за нападение на соседа в Краснодарском крае

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Суд Краснодарского края вынес приговор 17-летнему подростку, который с ножом напал на взрослого мужчину. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

Случай произошел в поселке Первомайский в 2022 году. Во время распития спиртных напитков между юношей и мужчиной произошла ссора. Молодой человек взял нож и ударил им соседа не менее 15 раз.

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Медикам удалось спасти жизнь пострадавшему, несмотря на многочисленные ранения. Суд приговорил обвиняемого к четырем года лишения свободы. Отбывать наказание молодой человек будет в воспитательной колонии.

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