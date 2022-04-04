Подростку вынесли приговор после убийства знакомого в Петербурге

Юный гражданин Азербайджана отправится в воспитательную колонию на 4,5 года из-за смертельного нападения на 19-летнего знакомого. Об этом написал сайт 78.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел 24 июля 2021 года возле круглосуточного магазина на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Молодой человек 17 лет во время драки ударил ножом 19-летнего знакомого. Тот умер в машине скорой помощи, сообщили «Невские новости».

Подозреваемый в убийстве был задержан прямо на месте.