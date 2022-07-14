Подростку присудили шесть лет колонии за убийство подруги в Забайкалье

Жителю Читы 2006 года рождения вынесли наказание за убийство подруги. Черновский районный суд назначил подростку 6,5 лет колонии. Об этом написал «Царьград».

По данным регионального управления Следственного комитета, убийство произошло в октябре прошлого года. Юноша пришел в квартиру к своей подруге и нанес ей 22 удара ножом. Подростку на момент совершения преступления было всего 15 лет. Во время следствия свою вину он признал полностью.

С учетом того, что обвиняемый провел в колонии ровно полгода, ему осталось провести за решеткой еще шесть лет. Кроме того, суд обязал его выплатить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда родителям погибшей, а также чуть более 89 тысяч рублей материального вреда.