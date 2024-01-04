Происшествия 04 января 2024, 22:46 Подростку оторвало пальцы в хинкальной в Петербурге Подростку оторвало два пальца машиной для хинкали в Петербурге РИА «Новости»

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Подросток попал в больницу из кафе-хинкальной в центре Санкт-Петербурга. Молодому человеку оторвало пальцы машиной для приготовления хинкали. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Все произошло в кафе на Казанской улице. Подросток 15 лет работал там с машиной по приготовлению хинкали и получил производственную травму — ему оторвало два пальца на правой руке.

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Подростка отправили в отделение микрохирурги Педиатрического университета.

«В ходе оперативного вмешательства микрохирурги сформировали культи, выполнив кожную пластику местными тканями. В настоящее время самочувствие молодого человека удовлетворительное», — рассказали в университете.

В конце декабря 2023 года девятилетний мальчик лишился пальцев руки из-за взрыва петарды. Опасную игрушку ребенок купил в продуктовом магазине в селении Псыгансу Урванского района Кабардино-Балкарии. Петарда взорвалась в руке мальчика и оторвала ему пальцы.