Эксклюзив 20 апреля 2023, 11:45 Подростку из Пушкино могут дать до 12 лет тюрьмы за драку, в которой он не участвовал Мама подростка из Пушкино: его хотят посадить в тюрьму из-за драки друга с пьяным мужчиной Unsplash

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Двух молодых людей из Пушкино обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине. Мама одного из подростков Светлана в разговоре с «360» заявила, что потерпевший был выпивший и сам оказался зачинщиком драки. Теперь вчерашний школьник может сесть в тюрьму.

По словам Светланы, история произошла чуть более года назад. Тогда ее сыну было 17 лет, и он решил с другом выпить. К ним в гости набивался их старший приятель, но они ему отказали. Когда подростки выясняли отношения, в конфликт вмешалась взрослая компания.

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«Из такси вышли двое изрядно выпивших мужчин и женщина. Один из мужчин начал другу сына делать замечания», — рассказала собеседница «360».

Выпивший начал провоцировать драку и ударил приятеля сына Светланы в грудь. Тот упал, а когда поднялся, то добежал до помойки и взял оттуда банки. Молодой человек попросил друзей встать на его защиту. В итоге сын женщины швырнул трехлитровую банку в подъезд, куда зашел напавший на его товарища. .

«Изначально, год назад, когда мы пришли в полицию, нас взяли в качестве свидетеля. Нас продержали 12 часов, потом выпустили», — уточнила Светлана.

Потерпевший сказал, что старший парень надел ему на голову банку. Сын женщины не стал подтверждать эту информацию. Сейчас участвовавший в драке молодой человек служит в армии, а ребенка собеседницы «360» спустя год вызвали в полицию.

«Дело не расследовалось, а потом сына вызывают в 31-е отделение, сажают. Моего ребенка решили сделать козлом отпущения. Сейчас завели уголовное дело по статье 111 УК РФ „Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия“», — добавила женщина.

Ее сыну может грозить от восьми до 12 лет тюрьмы.