28 февраля 2023, 15:55
Подростку из Нижнего Новгорода присудили 6 лет колонии за убийство соседа
В Нижнем Новгороде Автозаводской райсуд вынес приговор подростку, который в 2021 году убил своего соседа. Об этом написал сайт newsnn.ru.
Как рассказали в правоохранительных органах, школьник нанес ножевое ранение соседу после того, как услышал от него оскорбления в адрес своего отца.
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Обвиняемому в убийстве назначили шесть лет заключения с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Ранее подросток не привлекался к уголовной ответственности.
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Убийства
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