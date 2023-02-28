Происшествия 28 февраля 2023, 15:55 Подростку из Нижнего Новгорода присудили 6 лет колонии за убийство соседа

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В Нижнем Новгороде Автозаводской райсуд вынес приговор подростку, который в 2021 году убил своего соседа. Об этом написал сайт newsnn.ru.

Как рассказали в правоохранительных органах, школьник нанес ножевое ранение соседу после того, как услышал от него оскорбления в адрес своего отца.

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Обвиняемому в убийстве назначили шесть лет заключения с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Ранее подросток не привлекался к уголовной ответственности.

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