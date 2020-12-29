Подростку грозит лишение свободы до 8 лет за разбой в Удмуртии

В Удмуртии 17-летнего подростка подозревают в разбойном нападении на жителя Ижевска с применением насилия.

Как сообщает udm-info.ru со ссылкой на информацию СУ СК по региону, в ночь с 7 на 8 сентября в Ижевске внимание пьяного подростка, который находился в компании своих знакомых привлек внимание 42-летний прохожий. Подросток, спровоцировав конфликт с мужчиной, начал требовать от него деньги, угрожая в противном случае избить.

Когда прохожий перешел на другую сторону улицы, подросток догнал его, и вновь получив отказ отдать деньги, как минимум дважды ударил мужчину кулаком в голову. Когда тот оказался на земле, начал избивать его рукам и ногами, продолжая «выбивать» деньги. После чего ушел.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проходят допросы свидетелей и матери обвиняемого.

Также дадут оценку полноте и своевременности мерам, которым принимали органы системы профилактики, чтобы предотвратить противоправное поведение несовершеннолетнего.

Инкриминируемая ему статья УК предусматривает до восьми лет лишения свободы