Подростков задержали по подозрению в убийстве мужчины

По информации газеты «Взгляд», следователи предполагают, что два подростка в состоянии алкогольного опьянения забрались в квартиру к мужчине и избили его предметами мебели.

«Потерпевший умер на месте происшествия… По подозрению в совершении данного преступления задержаны 15 и 16-летний подростки, которые под тяжестью предъявленных улик дали признательные показания», — заявил следственный комитет.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых.