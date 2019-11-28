  • Подростков задержали по подозрению в убийстве мужчины

    28 ноября 2019, 10:59

    Ольга Ситникова

    Двух подростков, которые подозреваются в убийстве жителя Норильска, задержали следователи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ по Красноярскому краю.

    По информации газеты «Взгляд», следователи предполагают, что два подростка в состоянии алкогольного опьянения забрались в квартиру к мужчине и избили его предметами мебели.

    «Потерпевший умер на месте происшествия… По подозрению в совершении данного преступления задержаны 15 и 16-летний подростки, которые под тяжестью предъявленных улик дали признательные показания», — заявил следственный комитет.

    В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых.