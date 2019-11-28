Подростков задержали по подозрению в убийстве мужчины
Двух подростков, которые подозреваются в убийстве жителя Норильска, задержали следователи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ по Красноярскому краю.
По информации газеты «Взгляд», следователи предполагают, что два подростка в состоянии алкогольного опьянения забрались в квартиру к мужчине и избили его предметами мебели.
«Потерпевший умер на месте происшествия… По подозрению в совершении данного преступления задержаны 15 и 16-летний подростки, которые под тяжестью предъявленных улик дали признательные показания», — заявил следственный комитет.
В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых.