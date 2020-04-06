Подростков, сбежавших с 700 тысячами рублей, нашли в Москве

В Москве нашли двух подростков, сбежавших из дома с чемоданом с деньгами. Брат и сестра сбежали от родителей вечером 5 апреля.

«Дети найдены, их жизням в настоящий момент ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказали ТАСС в пресс-службе московского МВД.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что брата с сестрой нашли в хостеле на Краснопрудной улице.

По информации Пятого канала, вместе с детьми полицейские нашли и около 700 тысяч рублей наличными, которые принадлежали родителям подростков.

Двое детей, 12-летний Святослав и 14-летняя Виолетта, ушли из дома на 1-м Хорошевском проезде в воскресенье. С собой они взяли чемодан с вещами и деньгами.

Причиной побега считают конфликт с родителями. «Регион online» писал, что дети хотели себе новые смартфоны вместо старых кнопочных телефонов, но родители их не покупали, об этом якобы рассказала мать пропавших подростков. В этом теперь должны разобраться правоохранительные органы.