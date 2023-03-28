Происшествия 28 марта 2023, 16:41 Подростков привлекут к ответственности за поджог автомобилей в Новороссийске

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В Новороссийске правоохранители задержали двух подростков, которые подозреваются в поджоге автомобилей. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Молодые люди в ночное время суток забирались в салоны автомобилей и поджигали их изнутри.

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Полицейские смогли установить причастных к преступлению по камерам видеонаблюдения. Теперь юношам грозит до пяти лет лишения свободы.