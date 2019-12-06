Подростков обвинили в убийстве мужчины в Челябинске

Вечером 5 октября трое несовершеннолетних остановили Айдара Абдулина, когда тот возвращался домой. Подростки стали избивать мужчину до тех пор, пока пострадавший не скончался. В преступлении обвинили двух подростков.

Девушка Регина и родные Абдулина нашли запись с камер видеонаблюдения, где за погибшим бегут три молодых человека. «Они втроем его цепляют! Где доказательства, что третий свидетель — и все? Так не бывает», — подчеркнула Регина.

По информации «Царьграда», дело расследует СК по Калининскому району Челябинска. «На перекрестке действительно были трое. Но двое били, один не бил. Там были очевидцы, сторонние граждане», — заявили следователи.

По их словам, в настоящий момент два злоумышленника находятся под домашним арестом. Дело скоро передадут в прокуратуру, а потом — в суд. Подросткам грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».