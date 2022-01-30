Подростков, которые нашли новорожденную девочку у дороги под Новосибирском, проверили на отцовство

Следователи сообщили, что пока не нашли биологических родителей новорожденной девочки, обнаруженной на трассе под Новосибирском. Подростков, которые ее нашли, проверили на отцовство, сообщило издание «КП-Новосибирск».

Вопрос, кто является биологическими родителями ребенка, пока остается открытым. Правоохранители отрабатывают все возможные версии. Свои варианты появились и у общественности.

Мама Рената Литвинова — одного из спасителей новорожденной — на программе у Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказала, что недавно в поселке появились слухи о том, что мальчик якобы и есть настоящий биологический отец ребенка.

«Такие слухи и правда ходили у нас по деревне. Поэтому у Рената взяли анализы на тест ДНК. А потом и у других мальчиков», — рассказала мама Рената на телепередаче «Прямой эфир».

Результаты теста ДНК подростков отрицательные.

Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Екатерина Петрушина рассказала о том, что было проведено несколько экспертиз, в том числе и с теми, кого правоохранители рассматривали как возможных родителей.

«Все они показали отрицательные результаты. Так что пока этот вопрос еще не решен», — сообщила Петрушина.

Тем временем для девочки уже нашли приемную семью.

Напомним, на Рождество. 7 января на обочине дороги под Новосибирском нашли коробку с новорожденной девочкой пятеро подростков. Один из парней — Ренат Литвинов — позвонил родителям. Они приехали и отвезли девочку в больницу. В СК завели дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».