Происшествия 28 февраля 2023, 04:19 Подростков из «ЧВК „Редан“ задержали на Украине УНИАН: подростки из «ЧВК „Редан“ устроили массовые драки в Харькове и Львове Соцсети

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Подростки из «ЧВК „Редан“ устроили массовые драки в нескольких городах Украины. Приверженцы субкультуры участвовали в побоищах в Киеве, Львове и Харькове, сообщило украинское издание УНИАН.

В Харькове молодежь собралась на площади Конституции. В результате драки задержали 200 подростков, причем 66 из них — девочки. В Киеве также прошли задержания «редановцев». Полиция изъяла у них кастеты, холодное оружие, газовые баллончики. Массовое побоище удалось предотвратить только благодаря тому, что полицейские успели оцепить территорию.

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Видео аналогичного происшествия в Ивано-Франковске появилось в соцсетях. На кадры попало массовое скопление молодежи в одежде с изображением паука и цифрой четыре.

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Ситуацию прокомментировал начальник Харьковской полиции Владимир Тимошенко. Он увязал появление поклонников субкультуры на Украине с Россией. Полицейский начальник заявил, что это некие россияне запустили кампанию и провоцируют детей на насилие.

Ранее сообщалось. что новая субкультура «ЧВК „Редан“» продолжает набирать популярность у молодежи. За минувшие выходные участников этой группы массово задерживали в торговых центрах по всей России: только в Москве полицейские поймали около 300 подростков, а в Санкт-Петербурге — еще как минимум 100.