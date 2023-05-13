Происшествия 13 мая 2023, 03:05 Подростки жестоко избили покупателя молотком за замечание в Волгограде МВД: трое подростков избили строительной киянкой жителя Волгограда Freepik

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Трое подростков жестоко избили мужчину рядом с магазином в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале.

Все произошло утром 12 мая в торговом павильоне, который расположен на улице Вучетича в Красноармейском районе.

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По предварительной версии, 34-летний посетитель магазина обратился к несовершеннолетним с замечанием, чтобы они перестали конфликтовать с продавцами. После того, как мужчина вышел из супермаркета подростки накинулись на него и стали наносить ему удары руками и ногами.

В какой-то момент один из них начал бить мужчину по коленкам строительной киянкой. Пострадавший получил телесные повреждения и обратился за медпомощью.

Правоохранители назначили по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее группа подростков избили пенсионерку в Красноармейске. Один из участников экзекуции оказался 19-летним соседом женщины. Избиение несовершеннолетние объяснили тем, что она потрогала их вещи грязными руками.