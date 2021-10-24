Подростки жестоко избили двух школьников в Свердловской области

В городе Сухой Лог Свердловской области группа подростков жестоко избила двух школьников. Происходящее было записано на видео. Драка произошла 11 сентября на территории школы № 17. О ней стало известно только сейчас.

Опубликовал шокирующие кадры Telegram-канал «Екатское чтиво». На видео подростки бьют лежащих на земле сверстников по голове и животу. Девочка за кадром призывает присутствующих не вмешиваться и понукает хулиганов продолжить экзекуцию. Окружающие при этом кричат: «Давай, не жалей его!», «Как красиво!».

Мать одного из избитых школьников рассказал сайту kp.ru, что к мальчикам подошла группа подростков из 14-15 человек. Они начали бить их руками и ногами, нанеся телесные повреждения. Один из подростков снимал все на телефон.

Прокуратура уже установила личности почти всех хулиганов и запросил их характеристики из учебных заведений. Будет также установлена тяжесть нанесенного пострадавшим вреда.

«Будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних, законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — сообщили изданию в Свердловской прокуратуре.

В Екатеринбурге гражданин Турции познакомился с глухонемой девушкой и пригласил ее к себе домой. В квартиру случайно пришла его сожительница, которая устроила драку с соперницей.