Подростки затушили Вечный огонь в Тольятти

В Тольятти из-за трех малолетних вандалов погас Вечный огонь. Его работу уже восстановили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

По данным мэрии, вечером 20 марта Вечный огонь в парке Победы погас в результате хулиганских действий. По информации властей, это сделали три подростка в возрасте от 13 до 15 лет.

«Утром в воскресенье, 21 марта, горение Вечного огня в парке Победы восстановлено службами городского хозяйства», — приводит агентство текст сообщения мэрии Тольятти. Все подробности происшествия администрация передала в полицию. Правоохранители сейчас ищут вандалов.

На этой неделе до этого случая произошло еще два акта вандализма: подросток в Оренбурге молотком разбил гранитную плиту на основании памятника Юрию Гагарину, а в Заинске дети сожгли памятник Воину-освободителю из огнеупорных материалов. Его установили в мае 2020 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.