Эксклюзив 10 июня 2023, 01:13 Подростки с перцовкой напали на семейную пару россиян после отказа закурить Житель Башкирии рассказал о нападении подростков после отказа закурить РИА «Новости»

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Житель башкирского Бирска пережил нападение подростков с баллончиком с перцовкой. Причиной стал отказ дать закурить молоденькой девушке. Об этом «360» рассказал осведомленный источник.

Все произошло у подъезда дома, где живут пострадавший по имени Сергей и его жена. Супруги вышли проводить гостей и погулять с собакой поздно вечером.

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В это время к мужчине подошла девушка и попросила закурить. Когда Сергей объяснил, что в таком возрасте вредные привычки заводить еще рано, то просительница ушла. Но после вернулась с компанией двух приятелей. Сначала она облила мужчину из перцового баллончика, а потом на пару накинулись молодые люди.

Жена Сергея побежала за соседом, но к тому времени, когда он вышел, подростки разбежались. Врачи не нашли у пострадавшего серьезных травм.

Супруги написали заявление в полицию. Родители подростков на связь с пострадавшими не выходили. Но и разглядеть обидчиков ослепленный перцовкой мужчина не успел.

Ранее в Уссурийске в одной из заброшек трое друзей в возрасте от 11 до 13 лет уронили шифер на стоявшего внизу мальчика. Ребенка госпитализировали с травмой головы, по факту происшествия прокуратура проводит проверку.