Подростки в Кузбассе толпой избили пожилого мужчину в кафе

В городе Междуреченске в Кемеровской области компания подростков в кафе избила пожилого мужчину, который своим телом закрывал от ударов ребенка. Видео с дракой разошлось по региональным пабликам в социальных сетях.

На кадрах можно заметить, как несколько подростков ногами бьют лежащего мужчину. Он прикрывал телом другого ребенка, в итоге ему самому досталось от буйной компании.

«Батю не трогайте!» — закричал один из участников потасовки на видео.

Причины драки в кафе неизвестны. По словам очевидцев, среди тех, кто избивал мужчину, были воспитанники детского дома «Единство». Полицию вызывали, но приехавшие на место правоохранители якобы сказали, что детдомовцам ничего не будет, написали в паблике «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Директор детдома «Единство» Олеся Ковальчук сообщила изданию «Подъем», что в учреждении уже начали разбирательство по поводу этой ситуации, но никаких подробностей еще не выяснили.

«На видео был один наш ребенок. Кроме воспитанника детского дома, там были дети городские», — сказала Ковальчук.

В МВД по Кемеровской области уже начали проверку, передал «Царьград». Всех участников драки установили. Пострадавшему мужчине 52 года, в больнице у него диагностировали ушибы.

Ранее в Екатеринбурге подросток избил известного педагога и его дочь. Драка произошла в автобусе.