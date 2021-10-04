Подростки в Красноярске обстреляли продавца вейпа

В Красноярске на 15-летнего подростка напали трое сверстников, которые обстреляли его из газового пистолета. Злоумышленники встретились с ним, откликнувшись на объявление о продаже вейпа. О произошедшем сообщили на сайте регионального главка МВД.

Подросток решил продать вейп, разместив в Сети объявление. Откликнулись покупатели. Договорились встретиться возле одного из ТРЦ в Советском районе. Но на встречу пришли трое злоумышленников. Они отобрали у 15-летнего мальчика устройство и несколько раз выстрелили в него из газового пистолета.

Поймать бесцеремонных подростков помогли сотрудницы ОВД, проходившие повышение квалификации в Сибирском юридическом институте МВД России. Они находились неподалеку от места происшествия во внеслужебное время. Когда раздались звуки выстрелов, полицейские тут же вмешались и задержали одного из нападавших. Еще двое скрылись, но вскоре задержали и их.

Между тем в одной из школ в Иркутске в понедельник распылили перцовый баллончик. Медицинская помощь потребовалась двум ученикам, завели дело по статье «Хулиганство».