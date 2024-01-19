Происшествия 19 января 2024, 08:41 Подростки в Челябинске выстрелили в лицо школьнику из аэрозольного пистолета Подростки в Челябинске избили школьника рядом с домом РИА «Новости»

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Правоохранительные органы Челябинска нашли участников избиения школьника у жилого дома. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД по региону.

Избиение восьмиклассника произошло вечером 17 января в микрорайоне Чурилово. Над мальчиком издевались толпой, а затем выстрелили ему в лицо из аэрозольного пистолета. Все это записали на видео.

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Родители школьника обратились в полицию. По словам пострадавшего мальчика, нападавшие — его знакомые. Между подростками ранее произошел словесный конфликт.

Участников избиения доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Руководство УМВД по Челябинску взяло на контроль это дело.

Ранее в Перми школьник разгуливал на улице в одних трусах и шапке. Рядом с ним шли сверстники, подгоняя его пинками.