Подростки утонули в Ивановской области. Они провалились под лед

«Дни.ру» рассказали, что подростки возвращались домой из спортивной секции, и решили сократить путь. По данным издания, они попытались перейти по льду реку Шачу, но он не выдержал их веса и треснул. Ребята утонили, провалившись под воду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.