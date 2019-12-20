20 декабря 2019, 14:32
Подростки утонули в Ивановской области. Они провалились под лед
В Приволжске (Ивановская область) погибли брат и сестра. Они провалились под лед, когда возвращались домой. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на СУ СК.
«Дни.ру» рассказали, что подростки возвращались домой из спортивной секции, и решили сократить путь. По данным издания, они попытались перейти по льду реку Шачу, но он не выдержал их веса и треснул. Ребята утонили, провалившись под воду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.