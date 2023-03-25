Происшествия 25 марта 2023, 18:32 Подростки устроили взрыв на детской площадке в Балашихе — СМИ SHOT: подростки устроили взрыв на детской площадке в Балашихе freepik

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Подростки оставили коробку с неизвестным содержимым на детской площадке в Балашихе, и вскоре она взорвалась. Об этом сообщил Telеgram-канал SHOT.

По информации канала, местных жителей напугал громкий хлопок на улице Юбилейной и они вызвали правоохранителей. Очевидцы рассказали полицейским, что парни положили коробку на детской площадке и тут же убежали. Прошла всего пара минут, и раздался взрыв. Никто не пострадал.

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Что было в коробке, выясняется. Полицейские ищут скрывшихся подростков.

На этой неделе СМИ писали, что группа подростков обстреляла трамвай в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Кондуктор отметила, что в руках одного из них был предмет, напоминающий пневматический пистолет. Она увидела, как этот парень, на вид лет 16-18, отбежал от травмая, а потом за ним помчались еще двое.

В результате разбилось только стекло трамвая, а пассажиры, к счастью, не пострадали. Предположительно, ребята просто хотели позабавиться.