25 марта 2023, 18:32
Подростки устроили взрыв на детской площадке в Балашихе — СМИ
SHOT: подростки устроили взрыв на детской площадке в Балашихе
Подростки оставили коробку с неизвестным содержимым на детской площадке в Балашихе, и вскоре она взорвалась. Об этом сообщил Telеgram-канал SHOT.
По информации канала, местных жителей напугал громкий хлопок на улице Юбилейной и они вызвали правоохранителей. Очевидцы рассказали полицейским, что парни положили коробку на детской площадке и тут же убежали. Прошла всего пара минут, и раздался взрыв. Никто не пострадал.
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Что было в коробке, выясняется. Полицейские ищут скрывшихся подростков.
На этой неделе СМИ писали, что группа подростков обстреляла трамвай в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Кондуктор отметила, что в руках одного из них был предмет, напоминающий пневматический пистолет. Она увидела, как этот парень, на вид лет 16-18, отбежал от травмая, а потом за ним помчались еще двое.
В результате разбилось только стекло трамвая, а пассажиры, к счастью, не пострадали. Предположительно, ребята просто хотели позабавиться.
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Балашиха
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