Подростки устроили стрельбу в палаточном лагере в Сибири

В детском палаточном лагере, разбитом возле села Корнилово (Новосибирская область), четверо подростков устроили стрельбу из ружья. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

В лагере отдыхало около 50 детей в сопровождении сотрудников молодежного центра Болотнинского района. Когда большинство обитателей лагеря отправились на реку купаться, на его территории появились четыре подростка. Они выскочили из леса и начали стрелять из ружья в воздух. Правоохранители разбираются в произошедшем.