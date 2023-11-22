Происшествия 22 ноября 2023, 19:00 Подростки устроили серию поджогов на железной дороге под Тюменью СК: трех подростков задержали в Тюменской области за диверсии на объектах РЖД РИА «Новости»

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Трех подростков задержали в Тюменской области по делу о поджоге локомотива и попытках поджечь релейные шкафы на железной дороге. Двух из них арестовали, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следствие установило, что 17 ноября подростки подожгли локомотив на железнодорожной станции Тюмень Свердловской железной дороги. До этого, 1 ноября, они пытались поджечь три релейных шкафа на перегоне Утяшево — Тюмень, но довести замысел до конца у них не получилось.

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На допросах несовершеннолетние признались, что действовали по указанию лиц, с которыми познакомились в соцсетях. За серию поджогов на железной дороге им обещали заплатить.

Правоохранители отправили двух подростков под стражу. Третьего фигуранта на время следствия направили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России.

Это уже не первый случай, когда неизвестные пытаются устроить диверсию на железной дороге. В сентябре злоумышленники хотели вывести из строя железнодорожное оборудование в Брянской области.