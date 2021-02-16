Подростки устроили драку в Южно-Сахалинске

В одном из дворов Южно-Сахалинска местные подростки устроили драку со стрельбой. Об этом сообщил Life.

«Дни.ру» рассказали, что подростки вооружились игрушечным пистолетом и пришли к дому своей подруги. Сначала им захотелось пострелять в дверь подъезда, а затем они начали целиться в детей помладше. Потом возникла потасовка с проходившим мимо школьником. Одного из участников драки правоохранители поставили на учет. С другими провели профилактическую беседу.