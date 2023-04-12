12 апреля 2023, 18:53
Подростки устроили драку на крыше магазина «Лента» в Москве
Источник «360»: 9 подростков устроили потасовку на крыше «Ленты» в Москве
Девять подростков залезли на крышу двухэтажного магазина «Лента» на улице Большие Каменщики в Москве, сообщил источник «360». По его данным, на вид молодым людям около 14 лет.
На крыше подростки начали драться, снимать друг друга на камеру и пытаться прыгать вниз, добавил собеседник «360».
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Как дети залезли на крышу — пока неизвестно. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Дети
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