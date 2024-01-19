Происшествия 19 января 2024, 14:37 Подростки устроили «бойцовский клуб» на улицах Нижнего Новгорода Бастрыкин поручил возбудить дело из-за драк подростков в Нижнем Новгороде РИА «Новости»

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Жители Нижнего Новгорода пожаловались на подростков, устраивающих на улицах «бойцовский клуб». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после случившегося. Об этом сообщили в информационном центре ведомства в Telegram-канале.

В социальных сетях появилась информация о том, что в Канавинском районе города Нижнего Новгорода подростки устраивают на улицах потасовки. Во время драк старшие по возрасту ребята обучают более юных борцовским приемам. Горожане обеспокоились за своих детей.

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«Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Саетовичу Ахметшину возбудить уголовное дело и представить доклад об <…> окончательных результатах его расследования», — подчеркнули в пресс-службе СК.

Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.

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