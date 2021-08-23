Подростки уплыли на лодке и пропали в Татарстане

Парень и девушка пропали в Татарстане, в городе Елабуга. Они уплыли на лодке и не вернулись. Сейчас их активно разыскивают. Об этом сообщил сайт «Лиза Алерт».

По предварительным данным, подростки отправились с острова Елабужский и уплыли на моторной лодке в неизвестном направлении.

У 16-летней девушки рост 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Была одета в черную футболку с надписями, черные брюки и кроссовки.

У 17-летнего юноши рост 173 сантиметра, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие. На нем была фиолетовая кофта с надписями и рисунками, черные брюки и черные кроссовки. Пока неизвестно, что могло с ними произойти, информации о происшествии не поступало.