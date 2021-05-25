Подростки украли качели с детской площадки в Приморском крае

В Приморье в поселке Заводской несовершеннолетние утащили с детской площадки качели. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на соцсети.

Местные жители рассказали, что получили видео и фото с места события. По их словам, у них на руках есть видеодоказательства. Очевидцы потребовали от подростков восстановить качели за сутки. В противном случае они напишут заявление в полицию.

Пользователи социальных сетей посоветовали не ждать, а сразу обращаться в правоохранительные органы. Люди считают, что виновные должны понести наказание по всей строгости закона.