07 января 2024, 23:12
Подростки толпой напали на школьника в Нижнем Тагиле
Толпа подростков избила 15-летнего школьника в Нижнем Тагиле
Трое подростков избили 15-летнего мальчика и сломали ему нос в Нижнем Тагиле. Нападение на школьника произошло перед новогодними праздниками, сообщил Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
«Мой 15-летний сын возвращался с тренировки домой. Рядом с магазином к нему тут же подошли трое парней, которые поинтересовались из какой он школы. Он не стал отвечать. После этого эти хулиганы втроем повалили его на землю и начали методично наносить удары руками, ногами», — рассказала мать подростка.
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Мальчику помог прохожий, который разогнал толпу. Врачи диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом носа.
Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Также мать добавила, что обидчики хвастались избиением ее сына в соцсетях. Женщина боится, что они не понесут никакой ответственности.
Ранее в одной из школ Нижнего Тагила двое учеников пятого класса напали на 11-летнюю школьницу и избили ее ногами. В то время их мать снимала все на видеокамеру.
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