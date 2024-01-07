Происшествия 07 января 2024, 23:12 Подростки толпой напали на школьника в Нижнем Тагиле Толпа подростков избила 15-летнего школьника в Нижнем Тагиле Unsplash

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Трое подростков избили 15-летнего мальчика и сломали ему нос в Нижнем Тагиле. Нападение на школьника произошло перед новогодними праздниками, сообщил Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

«Мой 15-летний сын возвращался с тренировки домой. Рядом с магазином к нему тут же подошли трое парней, которые поинтересовались из какой он школы. Он не стал отвечать. После этого эти хулиганы втроем повалили его на землю и начали методично наносить удары руками, ногами», — рассказала мать подростка.

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Мальчику помог прохожий, который разогнал толпу. Врачи диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом носа.

Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Также мать добавила, что обидчики хвастались избиением ее сына в соцсетях. Женщина боится, что они не понесут никакой ответственности.

Ранее в одной из школ Нижнего Тагила двое учеников пятого класса напали на 11-летнюю школьницу и избили ее ногами. В то время их мать снимала все на видеокамеру.