11 декабря 2023, 12:10
Подростки снежками потушили Вечный огонь в Петербурге
Трое подростков снежками потушили Вечный огонь в Красном Селе в Санкт-Петербурге. Видео предоставила пресс-служба главного управления МВД по городу и области.
Судя по кадрам, снег кидал один из ребят, остальные стояли рядом и вроде бы подбадривали его. Загасить огонь с первого броска не удалось, и подросток продолжил попытки.
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Местные жители сообщили о происходящем правоохранителям накануне, 10 октября, в 17:49. На место направили наряд полиции. Удалось найти и задержать двоих братьев: одному из них всего 10 лет, второму — 14. Они граждане одной из стран ближнего зарубежья. Братьев опросили о происшествии и передали родителям. Полиция проводит проверку по факту случившегося. По ее итогам «примут решение в соответствии с законодательством», уточнили в пресс-службе петербургского главка.
В ноябре мужчина, заливший неизвестной жидкостью Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, попал под уголовное дело. Ему вменили осквернение символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества. В момент совершения преступления москвич был пьян.
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