Подростки с ружьями устроили стрельбу в детском лагере под Новосибирском

Четыре подростка устроили стрельбу из ружей в детском палаточном лагере под Новосибирском. Они стреляли в воздух, поэтому никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Следователи начали проверку после того, как об инциденте сообщили СМИ. По данным ведомства, стрельба произошла 5 июля в полевом палаточном лагере в селе Корнилово.

В лагере отдыхали около 50 детей вместе со специалистами Болотнинского молодежного центра. Вечером того дня ребята отправились купаться на речку. В это время в лагерь со стороны леса ворвались четыре подростка. Они начали палить в воздух, перепугав детей и взрослых, которые в этот момент были на стоянке.

Сейчас проверка продолжается. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

По словам очевидцев, напавшие на лагерь подростки кричали, что «лагерь захвачен». Они очень много раз выстрелили в воздух. У некоторых детей в этот момент началась истерика.

«Думали, что произошла ситуация как в Казани», — написал один из пользователей паблика «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Подписчики утверждают, что подростки с ружьями — юнармейцы из школы № 2, которые якобы отрабатывали «учебную тревогу».