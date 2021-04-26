Подростки разгромили девять захоронений на кладбище в Приамурье

Двое подростков повредили девять захоронений на кладбище поселка Серышево Амурской области. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Изначально информация о погроме появилась в соцсетях. Сотрудники полиции прибыли на место для проверки данных и обнаружили, что неизвестные успели повредить девять могил.

При дальнейшей проверке правоохранители установили, что вандализмом занимались два 11-летних подростка. Родители школьников были привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей (статья 5.35 КоАП РФ). Также решается вопрос о постановке мальчиков на профилактический учет.

В конце марта несколько школьников в Санкт-Петербурге затушили снегом Вечный огонь на мемориале в Красносельском районе. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах можно было видеть, как двое подростков забросали мемориал снегом, а потом скрылись. До этого Вечный огонь в парке в Красном Селе потушили две школьницы. Обе были задержаны. Их родители получили административные протоколы за ненадлежащее воспитание.