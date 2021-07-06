Подростки разгромили детскую площадку в Приморье

В городе Артем (Приморский край) два подростка устроили погром на новой детской площадке. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

Местные жители пожаловались на хулиганов в полицию. Правоохранители нашли подозреваемых и вместе с родителями доставили их в отделение. Молодые люди рассказали, что слонялись по улицам без дела, а детскую площадку разгромили из хулиганских побуждений.

Выяснилось, что в этот день они успели совершить еще и две кражи. Подростки взломали дверь одного из магазинов и похитили продукты и сотовый телефон. Общая сумма ущерба составила 30 000 рублей. Позднее они украли табачные изделия из торгового павильона на Лазо. Подозреваемых поставили на профилактический учет.